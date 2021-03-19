التحقيق مع رئيسة وزراء النرويج بسبب مخالفتها قواعد كورونا

قررت السلطات النرويجية إجراء تحقيق مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ بعدما خالفت قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد التي وضعتها حكومتها.وأقرت سولبرغ خلال مقابلة مع شبكة إن آر كيه الحكومية، بأنها خالفت الضوابط للوقاية من كورونا عندما شاركت في تجمع عائلي يضم عددا من الأشخاص يفوق الحد المسموح به.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين بالشرطة قولهم، في بيان، إنه سوف يجري التحقيق مع سولبرغ بشأن هذه المسألة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.وفي السياق، قال مارتن هينركسن، النائب البرلماني عن حزب العمل المعارض، لصحيفة فيردنز جانج، بأن سلوك سولبرغ يفسد الثقة، متابعا "نشعر جميعا بالإرهاق، ويمكن لأي شخص أن يرتكب أخطاء، ولكن رئيسة الوزراء لا بد أن تتولى زمام القيادة وتظهر أنها تسيطر على الأمور".وأبدت سولبرغ استعدادها لدفع غرامة إذا تبين أن الخطأ الذي ارتكبته يستوجب العقوبة.