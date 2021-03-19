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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصادي يوضح أهمية الاستفادة من أراضي قطاع الأعمال في مشروعات الإسكان

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:09 م
أحمد البكري
أحمد البكري
اسامة الشندويلي
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أشاد الخبير الاقتصادي أحمد البكري بتعاون وزارة قطاع الأعمال مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، من خلال مشاركة الأراضي الخاصة بالشركات التابعة لها.

وقال البكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن قطاع الأعمال العام يمتلك محفظة كبيرة من الأراضي غير المستغلة من الممكن تعظيم الاستفادة منها، موضحا أن هذا التعاون سيسهم في طرحها للمشروعات السكنية التابعة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه سيتم الاستفادة من قيمتها لسداد المديونيات وتطوير وتأهيل الشركات، ومن ناحية أخرى تستغل الدولة تلك الأراضي للتوسع في المشروعات السكنية وتطوير المجتمعات العمرانية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

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