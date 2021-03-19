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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأهيل 174 كيلو متر من الترع لرى 24870 فدانا بالوجه القبلى

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس منالعام الماضي.

ويواصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى،الجمعة، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها  ترع وفروع هندسة رى أخميم بسوهاج بأطوال مستهدفة تبلغ 174،86 كيلو متر وذلك لخدمة زمام 24870 فدان،  حيث تم تأهيل 41  كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 23،40% ،بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترع الغفير، ومصرف الراعى، وأخميم الغربية، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الاداء.

كما تتابع الإدارة العامة لرى غرب المنيا، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين عدة ترع منها فرع الزورة، وترعة طحا وفرع العور سمالوط وجانبية الدهب وفرع العريف، ضمن عمليات تأهيل ترع وفروع هندسة رى غرب المنيا والترع المتقاطعة مع محور سمالوط بإجمالي أطوال مستهدفه 165 كيلو متر، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

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