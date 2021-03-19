ضبط زيوت سيارات غير صالحة للاستهلاك في مصنع بدون ترخيص بالشرقية

قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية، ومجدي فرج رئيس قطاع وسط الشرقية والمفتشون بالمديرية، مداهمة مصنع بناحية مركز فاقوس مقام وسط الأراضي الزراعية يقوم بتجميع زيوت سيارات مرتجعة وسبق استخدامها وإعادة تعبئتها مره أخرى.وأوضحت وكيلة الوزارة أن الحملة التموينية أسفرت عن ضبط ١٣ كرتونة بكل كرتونة ٤ جركن زيت سيارات زنة الواحد ٤ لتر معبأه ومجهزة للبيع، بخلاف عدد كبير من العبوات الفارغة مختلفة الأصناف والأحجام وقيام عمال المصنع بلصق الإستيكرات على الجراكن، تم التحفظ على المضبوطات بإجمالي ٢٠٨ لتر زيوت، وتحرير المحضر رقم ٧٠٦ جنح مركز فاقوس ضد م م ت مدير المصنع لإدارته وتشغيله مصنع زيوت سيارات بدون ترخيص من الجهات المختصه واستخدامه زيت سيارات مرتجعه وإعادة بيعها مره اخري بالسوق السوداء مما يعد غش وتدليس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.