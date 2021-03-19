«فاروق»: مصر ملتزمة بآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس المزعوم حول بعض الأوضاع فى سيناء، ليس بجديد عليها، فهو يستخدم نفس الألفاظ والآليات منذ فترة التى تتبعها منظمة العفو الدولية، مضيفا أن فكرة التركيز على سيناء والقوات المسلحة بصورة دائمة هو نوع من أنواع المحاولات لوضع الدولة فى إطار من الخطورة.وأضاف فاروق، لـ"الدستور"، أن توقيت إصدار التقرير ومن قبله البيان المشترك لـ31 دولة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يأتى لمحاولة إحراج مصر دوليا، وخاصة فى التوقيت الحالى ومحاولات إحداث أزمة فى العلاقات الدبلوماسية العسكرية، بين مصر وأمريكا، وليس على الجانب الحقوقى فقط، معتقدا أن هيومن رايتس والعفو الدولية وعدد من المنظمات الدولية ستصدر عدد من التقارير المشابة لذلك ضد مصر بصورة كبيرة جدا.وأشار إلى أن الحملة الهجومية بدأت منذ إصدار البرلمان الأوروبى توصيات وتدخل فى الشأن المصرى أعقبها بيان الـ31 دولة، قائلا:" بالنسبة لى هو بيان غير مفهوم، وخاصة أن تلك الدول كانت ممن وضعت توصيات خلال الاستعراض الدورى الشامل لمصر فى نوفمبر 2018، وقبلت مصر التوصيات والتزامها بها وعمل الإجراءات الإصلاحية، وذلك حدث فى خلال عام"، مضيفا فهل من المنطقى أن تستبق تلك الدول إعلان مصر تقريرها عن حقوق الإنسان والذى سيكون العام المقبل، لتوجه بعض الانتقادات فذلك يعد غير منطقى.وأكد أن مصر ملتزمة كليا وجزئيا بآليات الاستعراض الدوري الشامل، لذلك يجب على الدول الأخرى الالتزام نحو مصر بتلك الآليات وأوقات الاستعراض الدورى الشامل.