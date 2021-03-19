رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«فاروق»: مصر ملتزمة بآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس المزعوم حول بعض الأوضاع فى سيناء، ليس بجديد عليها، فهو يستخدم نفس الألفاظ والآليات منذ فترة التى تتبعها منظمة العفو الدولية، مضيفا أن فكرة التركيز على سيناء والقوات المسلحة بصورة دائمة هو نوع من أنواع المحاولات لوضع الدولة فى إطار من الخطورة.

وأضاف فاروق، لـ"الدستور"، أن توقيت إصدار التقرير ومن قبله البيان المشترك لـ31 دولة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يأتى لمحاولة إحراج مصر دوليا، وخاصة فى التوقيت الحالى ومحاولات إحداث أزمة فى العلاقات الدبلوماسية العسكرية، بين مصر وأمريكا، وليس على الجانب الحقوقى فقط، معتقدا أن هيومن رايتس والعفو الدولية وعدد من المنظمات الدولية ستصدر عدد من التقارير المشابة لذلك ضد مصر بصورة كبيرة جدا.

وأشار إلى أن الحملة الهجومية بدأت منذ إصدار البرلمان الأوروبى توصيات وتدخل فى الشأن المصرى أعقبها بيان الـ31 دولة، قائلا:" بالنسبة لى هو بيان غير مفهوم، وخاصة أن تلك الدول كانت ممن وضعت توصيات خلال الاستعراض الدورى الشامل لمصر فى نوفمبر 2018، وقبلت مصر التوصيات والتزامها بها وعمل الإجراءات الإصلاحية، وذلك حدث فى خلال عام"، مضيفا فهل من المنطقى أن تستبق تلك الدول إعلان مصر تقريرها عن حقوق الإنسان والذى سيكون العام المقبل، لتوجه بعض الانتقادات فذلك يعد غير منطقى.

وأكد أن مصر ملتزمة كليا وجزئيا بآليات الاستعراض الدوري الشامل، لذلك يجب على الدول الأخرى الالتزام نحو مصر بتلك الآليات وأوقات الاستعراض الدورى الشامل.

موضوعات متعلقة

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

«كورونا».. الكتاب الذي لن يكمله شاكر عبد الحميد

قصة الحوار الأخير لـ «شاكر عبد الحميد».. لماذا استعجل الوزير الأسبق نشره؟

شاكر عبد الحميد: كنت وزيرا للثقافة في فترة كلها اضطرابات

«المعلم».. قصة تشيخوف الغامضة