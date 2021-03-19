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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد مع رياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وتتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة "30%تقريبا"، وظهور أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ويتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و5ر2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما يتوقع أن تكون حالة البحرالأحمر بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
الإسكندرية 28 15
وادي النطرون 29 16
طنطا 28 16
شبين الكوم 29 17
دمنهور 26 14
بلطيم 23 16
مطروح 24 13
السلوم 30 14
سيوة 34 18
بورسعيد 23 17
دمياط 23 16
الزقازيق 30 15
المنصورة 28 14
الإسماعيلية 30 15
السويس 30 16
العريش 24 14
رفح 23 13
رأس سدر 28 16
نخل 27 12
نويبع 34 20
طابا 28 15
كاترين 26 12
الطور 28 18
شرم الشيخ 29 18
الغردقة 29 17
مرسى علم 28 18
الفيوم 31 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 18
قنا 35 18
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
إدفو 36 20
أبوسمبل 37 20
الوادى الجديد 36 18
شلاتين 33 22
أبو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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