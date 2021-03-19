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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام الخدمة الصحية بمستشفى الفشن بعد حريق محدود

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مستجدات حدوث حريق محدود بأحد غرف الغسيل الكلوي بمستشفى الفشن المركزي التي كانت خالية من المرضى حيث كان اليوم إجازة يعمل المركز من السبت للخميس واطمأن المحافظ على الوضع، والإجراءات المنفذة، والتي أطلعه عليها وكيل وزارة الصحة خلال وجوده في مكان الواقعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأن الحريق محدود جدا، والذي كان بسبب ماس كهربائي، مؤكدا أن اليوم إجازة بالمركز الذي كان خاليا من المرضى، وأن الواقعة محل تحقيق من النيابة العامة، للوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واطمأن محافظ بني سويف من وكيل وزارة الصحة على انتظام الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي بداية من "غدا السبت حيث أكد وكيل وزارة الصحة أن الخدمة الطبية لم تتأثر إطلاقا، حيث أن الحريق المحدود تضررت منه غرفة غسيل واحدة فقط، والخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي ستقدم في مواعيدها غدا السبت بالقاعات التي لم تتضرر.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه يتم الآن معاينة الوحدة بشكل عام والغرفة التي تضررت بصفة خاصة للبدء في إصلاح أي أعطال لسرعة انتظامها في تقديم الخدمة الطبية.

يذكر أنه فور العلم بالواقعة انتقل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفى الفشن المركزى لمتابعة الموقف، واتخاذ اللازم من إجراءات، والاطمئنان على المنظومة الصحية وانتظامها في تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى.

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