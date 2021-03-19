مقتل 3 أشخاص فى انفجار غاز بمبنى فى روسيا

وقع انفجار غاز في مبنى مكون من تسعة طوابق شمال غرب العاصمة الروسية، موسكو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل 3 سنوات، وتم إنقاذ صبي 12 عاما من تحت الأنقاض، طبقا لماذكرته السلطات اليوم الجمعة.وبشكل إجمالي، أصيب أربعة أشخاص على الأقل.وأظهرت مقاطع فيديو تدمير أجزاء من واجهة المبنى بفعل قوة الانفجار.وكثيرا ما تحدث انفجارات الغاز في روسيا وغالبا ما تكون مميتة.