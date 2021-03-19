«مصر للفنادق»: جلسة 25 مارس ستقضي ببراءة ذمة «القابضة للسياحة» بـ263 مليونا

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إنه سيتم حجز الطعن للحكم في قضية الضمان الحكومي إلى جلسة 25 مارس الجاري.وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم الطعن بالنقض على الاستئنافين رقمي 17303 و17456 لسنة 124 ق من قبل وزارة المالية بالطعن رقم 22966 لسنة 89.وأشار عطية إلى أن الجلسة المقبلة خاصة ببراءة ذمة الشركة بمبلغ 263 مليون جنيه بخلاف الفوائد البنكية.وأوضح أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 85.45 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 176.39 مليون جنيه بالعام المالي الماضي.وأشار إلى تراجع مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 277.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 496.5 مليون جنيه بالعام المالي 2019-2019.