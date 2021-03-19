«مسيحيو ومسلمو وادي النيل في العصور الوسطى» محاضرة أونلاين

ضمن سلسلة محاضرات «ميدان منيرة»٬ والتي ينظمها المعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة٬ تعقي في السادسة من مساء الأثنين المقبل٬ محاضرةً بعنوان «مسيحيّو ومسلمو وادي النيل في العصور الوسطى»٬ والتي يلقيها كلا من: چوليان لوازو٬ أستاذ تاريخ العالم الإسلامي في القرون الوسطى بجامعة إيكس مرسيليا.وروپان سنيوبوس. المحاضر بجامعة لوميير ليون 3 في شكل مناقشة يديرها فريديريك أبيكاسيس.سيقومان خلال هذه المحاضرة بتقديم العدد 79 من المجلة العلمية « ميديڤال » التي ظهرت للتو تحت عنوان القوى المسيحية والإسلامية من القرون الحادي عشر الى الخامس عشر.وتبث المحاضرة عبر الإنترنت على قناة المعهد على يوتيوب باللغة الفرنسية مع ترجمة نصية للغة العربية، وسيتبعها نقاش مع الجمهور مع الترجمة.هذا ومن المقرر أن تتطرق المحاضرة وتتناول تاريخ القرون الوسطى للقرن الأفريقي ووادي النيل من خلال منظور العلاقات المتناقضة بين القوى المسيحية والإسلامية في المنطقة.على عكس المسيحيين الأقباط، ظلت المسيحية النوبية والإثيوبية بعيدة عن موجة الفتوحات العربية في القرنين السابع والثامن، وبالتالي أستمرت تحكم الملوك المسيحيين. الاستقلال السياسي الذي تمتعتا به النوبة وإثيوبيا، يقابله علاقة التبعية الكنسية التي تربط الممالك الأفريقية بالبطريركية القبطية بالإسكندرية، وهي الوحيدة التي كانت مخولة بتكريس الأساقفة والمطارنة في هذه المقاطعات البعيدة.لكن هناك أيضًا قاسم مشترك بين النوبة وإثيوبيا حيث واجهتا، من القرن التاسع إلى القرن العاشر، ظهور مجتمعات مسلمة داخلها أو على أطرافها. حتى أن البعض منهم نصب نفسه ككيانات سياسية مستقلة أو شبه مستقلة وأنتهى بها الأمر إلى التنافس مع القوى المسيحية في وادي النيل الأوسط (إمارة بني الكنز على الحدود المصرية النوبية) والهضاب العليا (سلطنات شوا وأوفات ثم بر سعد الدين).