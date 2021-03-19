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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كوبيش»: هناك رغبة من الأطراف الليبية على سحب القوات الأجنبية من البلاد

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:03 م
يان كوبيش
يان كوبيش
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أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أنه لمس رغبة الأطراف الليبية المختلفة في عدم «رؤية قوى أجنبية أو وجود أجنبي على أراضيهم»، وحث الشركاء الدوليين على احترام هذه الرغبة.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن كوبيش قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد، في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "لا تزال البلاد مليئة بالمرتزقة أو القوات غير المرغوب فيهم. أسمع في اجتماعاتي مع الأطراف الليبية المختلفة بغض النظر عن مناطقهم أو اتجاهاتهم السياسية، عرفت منهم أنهم لا يريدون رؤية قوى أجنبية أو أي وجود أجنبي على أراضيهم".

وشدد على رغبة الليبيين في «الانسحاب العاجل للمرتزقة من ترابهم»، وقال: «هذا بلد يعتز بنفسه، بلد ذو سيادة.. هذا شعب يعتز بنفسه وبسيادة بلاده»، مؤكدًا عمل الأمم المتحدة بشكل مباشر أو من خلال رصد وقف إطلاق النار وغيرها من الأنشطة على مساعدة ليبيا.

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