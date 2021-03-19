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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال البناء المخالفة والتحفظ على المعدات في حملة بمطروح

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للمرور على المباني المخالفة بمنطقة علم الروم.

وأوضح أنه بالمرور على المباني تبين قيام أحد العقارات ببناء أدوار بدون ترخيص، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال من خلال الحملة المكبرة المشكلة من نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة والإدارة الهندسية بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأكد أنه تم التحفظ على أدوات ومعدات البناء وإيقاف أعمال العقار المخالف الذي يعمل بدون ترخيص، وبناء عليه تم تحرير مخالفة بالإضافة إلى إزالة بلكونات مخالفة في المهد بعمارات محدودي الدخل.

وشدد جاب الله على أن الحملات مستمرة على فترتين صباحا ومساء لضبط البناء العشوائي المخالف من خلال الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم الشروع في البناء العشوائي المخالف والقضاء على هذه الظاهرة السلبية والالتزام بتصاريح البناء حفاظًا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.

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