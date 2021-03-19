6726 إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 6726 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و182 ألفا و188 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 698 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 196 ألفا و606 حالات.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك بلغ 646 ألفا و802 شخصا.