ضبط صيدلى نصب على مواطنى الشرقية في 7 مليون جنيه

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، حبس صيدلى حر مقيم مدينة الزقازيق لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه مقابل شراء أجهزة طبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ووجهت النيابة للمتهم تهمة النصب.وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مكافحة الأموال العامة من ضبط صيدلى عمره 42 سنة مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين.وتبين قيامه بالنصب على 4 مواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، مقابل شراء أجهزة طبيبة لهم ثم ماطل وقام بالنصب عليهم، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرر له المحضر رقم 6657 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2021.