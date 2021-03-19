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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:15 م
الأزهر
الأزهر
هبه محمد
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عقب إعلان معاهد الأزهر الشريف عن ظهور النتائج الخاصة بجميع الصفوف التعليمية في داخل التعليم الأزهري، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الصفوف التعليمية الأزهرية، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وأطلق الأزهر الشريف المنصة الإلكترونية لمساندة الطلاب والتسهيل عليهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا الخطير.

ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت مستمرة على موقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصفوف التعليمية الأزهرية، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريره جميع التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وفقًا لبيان رسمي من معاهد الأزهر الشريف.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

أعلن الأزهر الشريف، عن إطلاق رابط التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن طلاب الصفوف التعليمية الأزهرية من معرفة نتيجتهم الأخيرة، لتسهيل الوقت على الطلاب وأولياء الأمور في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب تفشي جائحة وباء كورونا القاتل، الذي تسبب في تعليق وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية وهي (الابتدائية -الاعدادية - الثانوية) ولتخفيف الزحام والتكدس في الشوارع خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من العدوى، ويلتزم الأزهر الشريف بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

ويمكنك عزيزي الطالب الدخول الأن عبر هذا الرابط (من هنا) وتابع الخطوات التالية.


خطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج


الخطوة الأولى: يبدأ الطالب الأزهري الدخول على المنصة الإلكترونية على بوابة الأزهر حتى يتمكن من التسجيل من خلالها وهو كالتالي: https:www.azhar.egsplash.html

الخطوة الثانية: ثم يقوم الطالب الأزهري بأختيار قسم نتائج الطلاب.

الخطوة الثالثة: ويبدأ الطالب الأزهري بأختيار القطاع الذي ينتمي إليه الطالب.

الخطوة الرابعة: ويجب على الطالب الأزهري بإدخال كافة البيانات والتفاصيل وهي كالتالي ( اسم الطالب بالكامل - رقم الجلوس - القسم التابع للطالب ).

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الخطوة الخامسة: ويختار الطالب السنة الدراسية التي يدرس فيها، ثم ينقر على خانة الاستعلام عن النتيجة.

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