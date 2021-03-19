مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية في البحر شرق الصين

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة، عد تحطم مروحية تجارية في البحر بمدينة "شيامن" في مقاطعة "فوجيان" شرقي الصين.ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم لقطات فيديو للمروحية وهي تتهاوى بسرعة شديدة بشكل عمودي نحو البحر، فيما مايزال رجال البحث والإنقاذ يبحثون حاليا عن شخص واحد في تعداد المفقودين.ولم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على هذه الأسباب وتحديدها.