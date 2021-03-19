صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن خطته لمكافحة تعاطى المخدرات بسوهاج

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استهداف 1000 مدرسة بمحافظة سوهاج على مدار عام لإعداد كوادر طلابية واكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات،من كون المخدرات يساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب على مستوى كافة مراكز الشباب والأندية بالمحافظة باستهداف 210 مركز شباب نادي اجتماعي ورياضي سنويًا " 175 مركز شباب- 35 نادي"،وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطي، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال لقاء اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج تنفيذ خطة متكاملة لمكافحة تعاطى المخدرات بالمحافظة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بالتنسيق مع أعضاء مجلس نواب بالمحافظة وبحضور النائبة النائبة ألفت المزلاوي ووكلاء الوزارات المعنية، أن خطة الصندوق فى المحافظة تتضمن تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل القرى فى إطار مبادرة " قرية بلا إدمان " ومنها زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث تستهدف 181 قرية داخل 7 مراكز بمحافظة سوهاج،كذلك توحيد خطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وأيضا دروس كنائسية عن أضرار المخدرات بالكنائس، بجانب تنظيم العديد من ورش العمل للفتيات والسيدات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني باستهداف أكثر من 2000 سيدة على مستوى مراكز المحافظة.