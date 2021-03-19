طوارئ في الطب البيطري بالمنوفية لمواجهة «السلعوة» في اسطنها

أعلن الدكتور عادل حصحص وكيل الوزاره لقطاع الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، عن تشكيل لجنة للتوجه فورا لمركز الباجور لمقاومة حيوان «السلعوه» والذى ظهر في قرية اسطنها، مثيرا حاله من الفزع ببن المواطنين.أكد د. «حصحص» أنه فور تلقى أنباء عن ظهور السلعوه تم رفع حالة الطوارئ بادارة الباجور البيطرية لتتبع ذلك الحيوان والذى تسبب فى الحاق خسائر بالحيوانات لدى بعض الاهالى اثر قيامه ليلا بمداهمة حظائر الحيوان وافتراس الماعز والاغنام والطيور وقامت لجان المكافحة باستخدام المادة السامة للتخلص من السلعوة فى حمله مكثفه تستمر لمدة ثلاثة ايامووجه مدير الطب البيطرى بمحافظة المنوفية لجان من ادارة الارشاد البيطرى للشروع فى توعية الأهالى بقرى مركز الباجور لتجنب مخاطر السلعوه والحفاظ على قطعان الماشيه والأغنام من مخاطر الافتراس.