عميد زراعة الأزهر بأسيوط يتفقد مزارع المحاصيل للتجارب البحثية والإنتاجية

تفقد الدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط، مزارع المحاصيل للتجارب البحثية والإنتاجية ومنحل الكلية، وكذلك مزرعة الإنتاج الحيواني، ومخازن الأعلاف، للوقوف على آخر التطورات بشأن العمليات البحثية الجارية ومتابعة المستجدات، وتذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي قد تؤثر على العملية البحثية والإنتاجية لمزارع الكلية.يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على الاهتمام بالمتابعة الدورية للمنشآت المنتجة بالجامعة.