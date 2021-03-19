استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال قمعها مظاهرة قرية بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس بالضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص على المشاركين في المظاهرة مما أدى إلى إصابة عاطف يوسف حنايشة 45 عاما برصاصة في رأسه ومن ثم استشهاده.وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجا على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.