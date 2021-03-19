«الأدوات الصحية» تدعو المصانع الوطنية للمشاركة في «حياة كريمة»

دعا هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، المصانع المصرية وخاصة قطاع الأدوات الصحية والسباكة، بالإسراع في الانضمام لمبادرة "حياة كريمة" من خلال التسجيل لدى مركز تحديث الصناعة الذي يقوم حاليا بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في المبادرة.وأشاد هيثم السميح، بتأكيد الحكومة على أهمية مشاركة المصانع والشركات المصرية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بتلبية احتياجات تنفيذ المبادرة من الصناعة المحلية.وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن المبادرة تعد فرصة هائلة أمام الصناعات المحلية، كونها ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية وتنشيط السوق بعد الركود الذي شهدته جراء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.ونوه بأن المبادرة الرئاسية تمثل فرصة جيدة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي؛ بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب.