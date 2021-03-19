الرعاية الأسقفية تُنظم لقاءً للتوعية بحقوق المرأة

نظم مركز التنمية بمجتمع عين شمس، التابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية، لقاءً للتوعية عن "حقوق المرأة ومواجهة مظاهر العنف ضد المرأة" وذلك بالتعاون مع مجمع إعلام مدينة السلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات.ذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم: حضر اللقاء ٣٠ سيدة بمشاركة ممثلين عن مجمع الإعلام والمجلس القومى للمرأة حيث تم عرض الأضرار المختلفة لمظاهر العنف المختلفة ضد المرأة مثل ختان الإناث والعنف المنزلى والتحرش والزواج المبكر.من جانبه أوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أنه تم التأكيد على ممارسات دعم وتمكين المرأة لمواجهة مثل تلك العادات والممارسات التى تتنافى مع حقوق المرأة بحسب المواثيق والأعراف الداعية لدعم وتمكين المرأة.مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.