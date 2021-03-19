إيطاليا: ليبيا أولوية استراتيجية بالنسبة لنا

جدد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، التأكيد على أن ليبيا "أولوية إستراتيجية" لبلاده، مشيرا إلى استمرار وزارة الدفاع الإيطالية في متابعة التعاون العسكري التقني.ونوه وزير الدفاع الإيطالي في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الإيطالية (إكي) اليوم الجمعة، بأهمية التعاون العسكري مع ليبيا، ومد يد العون لدعم لمؤسساتها مع احترام السيادة الوطنية الليبية.