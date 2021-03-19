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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير غدا 65 رحلةً دوليةً

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تسير مصر للطيران غدًا السبت، 65 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، الدوحه، أبوظبي، لندن، نيويورك، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، برلين (ألمانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، عمان، نيروبي، أديس أبابا، الشارقة، إربيل، الخرطوم، و20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6333 راكبًا.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

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