في الذكرى الـ 33 لتحرير طابا.. أهم المشروعات القومية لتنمية سيناء

نفق الشهيد أحمد حمدي



رفح الجديدة



جبل الجلالة



سد البيضا



منفذ طابا البري ووادي المحاش



طابا مدينة حدودية تحيط الجبال بمنتجعاتها السياحية، كما أن شريطها الساحلي الأكثر جمالًا على مستوى شبة الجزيرة، ويتكون من عدد من الخلجان والبحيرات ومضيق وجزيرة، يحل اليوم ذكرى تحريرها الـ33، فهى تمثل نقطة جذب سياحي، ويأتى إليها عدد كبير من السياح من جميع أنحاء العالم ويوجد حوالي ١٠ فنادق بمدينة طابا المصرية، ويعد فندق هيلتون طابا الذي شيده الإسرائيليون عام ١٩٦٧ من أبرز معالمها، وقد أدارته شركة سونستا إلى أن تم تسليمه للسلطات المصرية في التاريخ المذكور.في الذكرى ٣٣ لتحرير طابا، يرصد "الدستور" أهم المشروعات القومية لتنمية سيناء، في سياق السطور التالية: -نفق الشهيد أحمد حمدى 2، محطة تحلية مياه المحسمة، الاهتمام بالتوسع الأفقى والرأسى للرقعة الزراعية، وتنفيذ حزمة من مشروعات وزارة الموارد المائية والرى، وفى جانب تنفيذ المشروعات التنموية، تم تنفيذ مشروع سرابيوم، الذي يمتد من السويس غرب أسفل قناة السويس الجديدة إلى ترعة سيناء شرق القناة الجديدة لرى 70 ألف فدان شرق قناة السويس، وفى مجال التعليم تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لدعم ‏العملية التعليمية، لضمان تعزيز فرص التعليم الجيد، وتوفير التجهيزات اللازمة ‏فى المدارس الفنية، لتقوم هذه المدارس بمد سوق العمل بالاحتياجات اللازمة، ‏وبالتالي دعم المشروعات القومية المختلفة بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة القادرة ‏على العمل والإنتاج والإبداع‎يهدف مشروع تطوير مدينة رفح الجديدة التي تقع في شمال سيناء لاستيعاب جميع سكان مدينة رفح القديمة بتكلفة تبلغ 1.380 مليار جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 535 فدانًا، فيما تتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 120 مترًا و300 متر.‎اشتمل مشروع تطوير هضبة الجلالة على ثمانية محاور رئيسية، هي: مدينة الجلالة العالمية، ومنتجع سياحي يطل على خليج السويس، وجامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا، والمنطقة الصناعية الجديدة، واستغلال مياه السيول، وطريق العين السخنة الزعفرانة، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.هو مشروع حماية منطقة العصلة بالكامل من أخطار السيول مع إقامة سد بارتفاع 7 أمتار، وطول 155 مترًا، وبحيرة صناعية سعة 70 ألف متر مكعب، وبطول 120 مترًا، وعمق 7 أمتار، وعرض 80 مترًا لتخزين مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في الأغراض الزراعية، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه.تم الانتهاء من مشروعي حماية منفذ طابا البري ووادي المحاش من أخطار السيول عام 2016، وبتكلفة إجمالية حوالي 80 مليون جنيه.ويُعد هذان المشروعان جزءًا من المشروع الأكبر الذي تنفذه الدولة من أجل حماية مدينة طابا من أخطار السيول.