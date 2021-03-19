14.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البرازيل

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 14.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل 515 ألفا و197 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1.6 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع.