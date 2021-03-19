رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صندوق التكافل بجامعة الأزهر يبحث تنويع مصادر الاستثمار

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
طباعة
استعرض مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، ما تحقق من إجراءات في الدراسة الإكتوارية المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت زيادة قيم المستحقات المالية التي تصرف للأعضاء عند الإحالة للمعاش؛ لتكون الأجر الأساسي في 172014 مضافًا إليه جميع العلاوات الخاصة التي أقرت خلال الفترة من 1988م حتي 2009م ومضافًا إليه جميع العلاوات الدورية مضروبًا في 100شهر، بمعنى أن من وصل أجره الأساسي في 172014 مضافًا إليه جميع العلاوات: 850 جنيها سيصرف له مبلغ 85000 ألف جنيه؛ حيث يتم ضرب هذا الراتب في عدد 100 شهر.

وهذا يتحقق لأول مرة منذ إنشاء الصندوق؛ حيث يعد هذا المبلغ ضعف ما كان يصرفه قبل إجراء تلك الدراسة الإكتوارية.

من جانبه أوضح الدكتور عبد القادر حسن، مدير عام الصندوق، أن الإجراءات تقترب من الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الدراسة الإكتوارية، مشيرًا إلى أنه تم الرد على استفسارت الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم الصرف بالقواعد الجديدة فور موافقة الهيئة على تعديلات الدراسة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم العمل بصفة منتظمة بمجلس إدارة الصندوق لتحقيق أعلى معدل للاستثمار على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا؛ حيث تم موافقة المجلس بعد استعراض عدد من البنوك الحكومية المصرية لاستثمار أموال الصندوق بعائد يصل إلى 9.5٪ سنويًّا، ويتم صرفه ربع سنوي ولمدة 3سنوات، وهذا يعد إنجازًا في ظل قرار البنك المركزي خفض عوائد الاستثمار، واستحواز البنك الأهلي على محفظة أموال بنك الاستثمار القومي، وكلف الأمير مدير الصندوق بمتابعة جميع الفرص المتاحة للاستثمار بما يحقق تنويع المحفظة المالية للصندوق في استثمار أمن يحقق عائدًا مرتفعًا يتيح للمجلس رفع معدلات المستحقات المالية للأعضاء؛ وذلك من خلال الاستثمار في سندات حكومية، وأذون خزانة، وصناديق استثمار ذات دخل ثابت محدودة المخاطر.

موضوعات متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

«القاهرة الساحرة» أحدث معارض الفنان جمال مليكة بجاليري الكحيلة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك