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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أستاذ اقتصاد: الشهادة الخضراء ستتضمن التطعيم ضد كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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كشف الدكتور سعيد البطوطى أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت الشهادة الخضراء الرقمية للاتحاد الأوروبي EU Digital Green Certificate للقاحات COVID-19 لتسهيل حركة المسافرين فى التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الشهادات ستكون مؤقتة وسيتم إلغاؤها عند انتهاء جائحة COVID-19.

وأضاف البطوطى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشهادة الرقمية الخضراء ستتضمن التطعيم ضد الفيروس والاختبارات والتعافي منه للأشخاص الحاملين لتلك الشهادة الإلكترونية (الكارت)، وأن هذا نهج سوف يتم تطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي لإصدار الشهادات والتحقق منها وقبولها لتسهيل حرية التنقل على أساس الاحترام الصارم لعدم التمييز والحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه سيتم العمل بها بحلول منتصف يونيو بعد تحديد إطار عمل تقني على مستوى الاتحاد الأوروبي سيتم وضعه لضمان الأمان وقابلية التشغيل البيني مع الامتثال الكامل لحماية البيانات الشخصية، كما سيسمح بإمكانية التوسع ليشمل الشهادات المتوافقة الصادرة في الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

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