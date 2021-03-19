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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل يقمع مسيرة تضامنية مع أهالي قرية مهددة بمصادرة أراضيها جنوب الخليل

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن العشرات من المواطنين والأهالي أدوا صلاة الجمعة، على أراضي عين البيضا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطني "ماعون و"كرمئيل".

وانطلقت عقب الصلاة، مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر لصالح التوسع الاستيطاني، وذلك بمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء سلام دوليين.

وأضافت (وفا) أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالضرب بأعقاب البنادق، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين.

وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن هذه الفعالية باتت تنظم بشكل أسبوعي، نظرا لاستمرار الاحتلال والمستوطنين بتجريف أراضي المواطنين في تلك المنطقة، لصالح إقامة مزارع أبقار وأغنام لمستوطني "ماعون" و"كرمئيل".

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