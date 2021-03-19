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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:38 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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تنفيذا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تشارك دار الأوبرا المصرية ببرنامج حفلات فنية متنوعة على المسارح المتنقلة بمختلف محافظات مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأضاف أن العروض تأتي فى إطار استرتيجية وزارة الثقافة بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، فضلا عن الدور المجتمعي للأوبرا المصرية الهادف لنشر الفنون الجادة والارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة لمختلف الشرائح الاجتماعية للتعرف على الألوان الإبداعية الراقية.

وأشار إلى أن المشاركة تشمل حفلات لفرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا ( الانشاد الدينى - عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية - اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى - الموسيقى العربية للتراث - القومية العربية للموسيقى) إلى جانب عدد من الفنانين والفرق المتفردة هى مواويل، النفيخة، المنشد على الهلباوى، الحضرة المطرب ياسر سليمان، ويف جاز باند ونور بروجيكت.

وأكد أن العروض تقام فى 9 محافظات مصرية هى محافظة الفيوم فى قرية دموه أيام 21، 22، 23 مارس وقرية قصر بياض يومى 6، 8 أبريل، محافظة الشرقية بقرية اكوه 24 مارس، محافظة المنيا قرية الكمال 29 مارس، محافظة الجيزة بقرية اطفيح 29 مارس وقرية المتانيا 14 مايو، محافظة الاقصر فى قرية المهيدات 2، 3 أبريل ونجع الفاخورة 21 أبريل، محافظة دمياط قرية السعدية 25 مايو وقرية السيالة 9 يونيو، محافظة الإسكندرية قرية النهضة 15 يونيو وفى القاهرة يومى 23، 24 أبريل إلى جانب محافظة بنى سويف التى استضافت اولى حفلات الاوبرا على المسارح المتنقلة، وشهدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وأقيمت بقرية ميدوم، وتزامنت مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة واحياها فريق براس باند بمجوعة مختارة من الأعمال التى تمزج بين الموسيقى المصرية والعالمية لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

يشار إلى أن المسارح المتنقلة أحد المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الثقافة، وتعد إضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف الى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين، وتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، القناة وسيناء بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية.

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