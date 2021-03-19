روسيا: راجمات صواريخ توفر الحماية من الصقيع لـ 2.3 مليون هكتار من الأراضي الزراعي

ابتكرت مؤسسة صناعية روسية في مدينة تشيبوكساري راجمة صواريخ جديدة تحمل اسم "ألبروس أ" مخصصة لإطلاق الصواريخ المضادة الصقيع لحماية المزروعات.وقالت وسائل إعلام روسية إن ما سمّاه صانعه بـ "ألبروس" وسيلة جديدة لحماية المزروعات من البَرَد، يميزها عن نظيراتها السابقة.وتستطيع راجمة "ألبروس أ" أن تطلق 16 صاروخا متواليا نحو ارتفاعات مختلفة لزيادة رقعة التصدي لحبات البَرَد التي تتلف المزروعات.وأشار مدير المؤسسة المصنعة لوسائل حماية المزروعات إلى إمكانية التحكم في توجيه الصواريخ بالصوت.وظهر النموذج التجريبي الأول من راجمة "ألبروس أ" في عام 2019، وهو قيد الاختبار الآن. وستنطلق عملية تصنيع راجمات صواريخ "ألبروس أ" بعد إجراء الاختبار الختامي للنماذج التجريبية.وقال إيغور ناسينكوف، رئيس شركة "تيخنوديناميكا" التي تتبع لها المؤسسة المعروفة باسم "تشابايف"، إن مضادات البَرَد توفر الحماية لـ2.3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في روسيا.