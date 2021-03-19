زعيم الأغلبية يهنىء الرئيس بذكرى تحرير طابا.. ويوجه التحية للقوات المسلحة

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، أرق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة ذكرى تحرير طابا واستعادت مصر سيادتها عليها.وقال رشاد، في بيان له، إن معركة استرداد السيادة على أرض طابا نموذجًا في التفاوض والعزيمة والتمسك بالأرض وترسيخ مصر لدستورها العام القائم على عدم التنازل أو التفريط في شبر واحد من تراب هذا الوطن.وأشار رشاد، إلى أن الدولة المصرية خاضت في سبيل استرداد طابا واحدة من أشرس وأطهر وأهم المعارك في تاريخها الحديث، معركة استعادة السيادة والكرامة والعزة والانتصار وإذلال العدو الصهيوني وفضحه أمام المجتمع الدولي.وأكد أن تلك الذكرى الوطنية تظل عالقة في الوجدان وشاهدة على تضحيات وبطولات المصريين في الحفاظ على تراب وطنهم ضد الغزاة والمعتدين، ورسالة بأن قوة الوطن وجيشه العظيم وراءهم عقول وكفاءات قادرة على التفاوض والحفاظ على الحقوق.وتابع: "كل عام وسيناء (أرض الفيروز) فخر الآباء والأجداد ومنبع البطولة والتاريخ وشرف الوطن وعزته.. فقد ارتوت بدماء شهداءنا الأبرار واحتضنت بترابها أرواحهم الذكية.. كل عام وقوة مصر في وحدتها ورجالها المخلصون".وتوجه رشاد برسالة شكر وتقدير وإجلال وعرفان لأبطال قواتنا المسلحة البواسل الذين وهبوا حياتهم على مدار التاريخ للدفاع عن الوطن وأهله وحافظوا على شرفه وعرضه وكرامته، والذي لولاهم لكانت مصر مرتعًا للخونة والإرهابيين.