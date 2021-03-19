صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك

نعي الفنان التشكيلي والناقد الفني صلاح بيصار٬ الدكتور شاكر عبد الحميد٬ والذي رحل عن دنيانا قبل ساعات٬ بعد مسيرة طويلة من الفن والإبداع٬ سواء كأستاذ جامعي٬ أو وزيرا للثقافة٬ ومؤلفا للعديد من الكتب والدراسات المهمة في حقل علم نفس الإبداع والكتابة.وقال بيصار في منشور له بحسابه الشخصي علي الفيسبوك: "وداعا د. شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق صاحب أمهات الكتب فى علم نفس الإبداع٬ والكتاب الفريد عصر الصورة، سبحان الله ولاحول ولاقوة الا بالله.. ما أن ودعنا مثقف الإسكندرية الكبير الجراح د.رفيق خليل حتى لحق به د. شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع وفلسفة الفن٬ وزير الثقافة الأسبق وأصبح حزن الثقافة المصرية يمتد بين الإسكندرية والقاهرة.كان د. شاكر مبدعا كبيرا وباحثا ومترجما فى علم نفس الإبداع وفلسفة الفن٬ وقد ترك للمكتبة العربية ديوانا وإيوانا ذاخرا بمختلف المعارف فى الفن والفكر والأدب. ومن الإبداع والتذوق الفنى لدى الأطفال والكبار مع مساهماته العميقة فى النقد الأدبى والتشكيلى.وتابع بيصار: ومن بين كتبه الرفيعة التى تعد مرجعا للباحثين والدارسين ومتذوقى الفن: "العملية الإبداعية فى التصوير" و"التفضيل الجمالى" و"العبقرية والإبداع" و"الطفولة والإبداع " و"الأسس النفسية للإبداع فى القصة القصيرة " و" الأدب والجنون". ويعد كتابه الفريد "عصر الصورة " تتويجا لما نعيشه حاليا من أوج هذا العصر الذى يعد علامة على الألفية الثالثة.د. شاكر عبد الحميد رئيس أكاديمية الفنون الأسبق والمفكر الكبير ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك وسنظل نتناول كتبك وكتاباتك وتبقى دائما مرجعا وحجة وراية. خالص العزاء لنا جميعا..وعزاء من القلب للزميلة العزيزة السيدة زوجتك الأستاذة ميرفت مرسى الرئيس السابق للمركز القومى لثقافة الطفل.