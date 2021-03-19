جورجيا: 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الجمعة 360 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفا و67 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات بلغت 3683 حالة؛ ط عقب تسجيل 9 وفيات جديدة.مضيفة أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 242 حالة شفاء تام من الفيروس التاجي، مما رفع اجمالي المتعافين إلى 269 ألفا و626 حالة.وأوضحت الصحيفة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3370 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1405 حالات تحت الرعاية الصحية في المستشفيات.