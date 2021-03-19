طالبة بالإعدادية.. الفيوم تفوز ببطولة الجمهورية للكاراتيه (صور)

فازت الطالبة يمني محمد علي، المقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بأبوجنشو إبشواي بالفيوم، على المركز الأول ببطولة الجمهورية التنشيطية في الكاراتيه وحصلت على الميدالية الذهبية.من جانبها أشادت يمنى بمدربيها قائلة: "مثلى الأعلى ومن يقف بجانبى دائمًا ويدعمنى ويوفر لى كل الإمكانيات، هما مدربيني في مركز الشباب الذي أتدرب فيه، ودعم أهلي لي".