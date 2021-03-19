حملة لضبط المخلفات التموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، حملة موسعة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب غش المواطنين.ضمت الحملة محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا وعادل رمزي وصالح محمد المفتشان بالإدارة والدكتور سيدتلاوى والدكتور عمرو رياض.وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة متنوعة منها 7 محاضر لمحلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية معرضين حياة المواطنين للخطر لعرضهم لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها وتم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وقدرها 186 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ويشتبه في عدم صلاحيتها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.وتم تحرير 2 محضر لمستودعات غاز لقيامهم ببيع الاسطوانات بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 2محضر لمحل بقالة ومتاجر تكويني لبيع الاول سجائر بأزيد من السعر الرسمى والثانى لبيعه السلع التموينية بأزيد من السعر الرسمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.