«تحرير طابا».. ذكريات المصريين في يوم استرجاع آخر شبر من سيناء

يُصادف اليوم، التاسع عشر من شهر مارس، ذكرى تحرير مدينة طابا، ففي مثل هذا اليوم 1989، رفع الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك، علم مصر فوق أرض طابا، معلنها مدينة مصرية بعد أن حاول الاحتلال الصهيوني السيطرة عليها، وتغير الحقائق وتزيفها، لتكون تحت ولايتهم.يشعر المصريين حينما يتذكرون هذا المجد الذي حققوه بنشوة النصر، وشجاعتهم المفرطة، التي كانت سلاحهم الأول في مجابهة العدو الصهيوني، وكم من الدماء التي سالت ولازالت تسيل وترتوي بها رمال سيناء.لم تكتف مصر بالسلاح، الحرب، المفاوضات، خلال رحلتها لاستعادة أرض طابا الغالية، إذ سارت في كل السبل، ففي البداية استندت مصر على المادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرئيلية، وهي التي تجعل من المفاوضات هي السيبل الأول لحل النزاعات بينهم.ففي الثالث عشر من يناير عام 1986، أقر الجانب الإسرائيلي بموافقته التامة على اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل الخلافات المصرية الإسرائيلية، منذ ذلك اليوم وبدأت المباحثات بين الطرفين، والتوصل إلى مشارطة تحكيم، وتم توقيع هذه المشارطة في الحادي عشر من سبتمبر في نفس العام، وكان من بين شروط التحكيم أن ترسيم الحدود هي أمر من اختصاص هيئة التحكيم، وفي آخر سبتمبر عام 1988م، حكمت هيئة التحكيم الدولية خلال جلستها المنعقدة في جنيف أن طابا هي أرض مصرية.ترصد "الدستور" في السطور التالية، ذكريات المصريين التي عاشوها في يوم تحرير طابا.يقول علي إبراهيم، في السبعين من عمره، إن يوم تحرير طابا لا يمكنه أن ينساه أبدًا فهو كان من بين أحد الجنود البسلاء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، كاد أن يفقد حياته خلال الحرب، لأنه كان في الصفوف الأولى لقوات المشاة التي عبرت القناة، وأخذت تقضي على كل البؤر التي اختبأت فيها قوات العدو الصهيوني معلقًا: "كنت فخور بنفسي وبجيش بلدي الذي عبر خط برليف المنيع".تابع، جندي المشاة، أن الجميع كان ينتظر تحرير طابا بفارغ الصبر؛ حتى يشعر باسترداده أراضيه كاملة، فكانت فرحتنا بعودة سيناء ناقصة، لفقداننا طابا، التي قال عنها الصهاينة إنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي وليست مدينة مصرية، وهو ما دحضته هيئة التحكيم الدولية، حينما قدم لها الجانب المصري كل الوثائق والدلائل التي تؤكد مصريتها.وأضاف، علي، أن يوم رفع علم مصر على طابا، كان هو اليوم الأبرز بين باقي الأيام منذ حرب أكتوبر حتى هذا اليوم، شعر المصريين حينها بأن كرامتهم ردت وأخذت قنوات التلفاز تبث أغاني وطنية طوال اليوم، وكانت المباركات والتهاني تملأ الأرجاء، الشربات والعصائر التي كانت توزع في الشوارع، إضافة إلى الوجبات والولائم.التقطت منه وفاء مصطفى، أطراف الحديث، وهمت قائله إنها كانت في عمر الثلاثين في هذا اليوم، أخذت تشاهد الرئيس حسني مبارك وهو يجوب أرض طابا رافعًا رأسه شامخًا، حتى أرسلت أمها لها أن تأتي إليها لتساعدها في تحضير الطعام لأن والدها ذبح 10 عجول هو ورجال الحي، لإطعام كل أهالي الضيعة.تقول: "توجهت مسرعة، ووجدت في المنزل اليوم أشبه بوقفة عيد الأضحي، تناثرت اللحوم، وكان تحضير الوجبات، وتوصيلها لأهالي المنطقة هو دورها، موضحه أنها شعرت بالوطنية تكاد أن تشق قلبها، وأخذت تزغرد وكانت نساء الشارع يطهين الطعام على نغمات "سيناء رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد".