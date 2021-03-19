رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«تحرير طابا».. ذكريات المصريين في يوم استرجاع آخر شبر من سيناء

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:33 م
عيد تحرير طابا
عيد تحرير طابا
هاني سميح
طباعة
يُصادف اليوم، التاسع عشر من شهر مارس، ذكرى تحرير مدينة طابا، ففي مثل هذا اليوم 1989، رفع الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك، علم مصر فوق أرض طابا، معلنها مدينة مصرية بعد أن حاول الاحتلال الصهيوني السيطرة عليها، وتغير الحقائق وتزيفها، لتكون تحت ولايتهم.

يشعر المصريين حينما يتذكرون هذا المجد الذي حققوه بنشوة النصر، وشجاعتهم المفرطة، التي كانت سلاحهم الأول في مجابهة العدو الصهيوني، وكم من الدماء التي سالت ولازالت تسيل وترتوي بها رمال سيناء.

لم تكتف مصر بالسلاح، الحرب، المفاوضات، خلال رحلتها لاستعادة أرض طابا الغالية، إذ سارت في كل السبل، ففي البداية استندت مصر على المادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرئيلية، وهي التي تجعل من المفاوضات هي السيبل الأول لحل النزاعات بينهم.

ففي الثالث عشر من يناير عام 1986، أقر الجانب الإسرائيلي بموافقته التامة على اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل الخلافات المصرية الإسرائيلية، منذ ذلك اليوم وبدأت المباحثات بين الطرفين، والتوصل إلى مشارطة تحكيم، وتم توقيع هذه المشارطة في الحادي عشر من سبتمبر في نفس العام، وكان من بين شروط التحكيم أن ترسيم الحدود هي أمر من اختصاص هيئة التحكيم، وفي آخر سبتمبر عام 1988م، حكمت هيئة التحكيم الدولية خلال جلستها المنعقدة في جنيف أن طابا هي أرض مصرية.

ترصد "الدستور" في السطور التالية، ذكريات المصريين التي عاشوها في يوم تحرير طابا.

يقول علي إبراهيم، في السبعين من عمره، إن يوم تحرير طابا لا يمكنه أن ينساه أبدًا فهو كان من بين أحد الجنود البسلاء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، كاد أن يفقد حياته خلال الحرب، لأنه كان في الصفوف الأولى لقوات المشاة التي عبرت القناة، وأخذت تقضي على كل البؤر التي اختبأت فيها قوات العدو الصهيوني معلقًا: "كنت فخور بنفسي وبجيش بلدي الذي عبر خط برليف المنيع".

تابع، جندي المشاة، أن الجميع كان ينتظر تحرير طابا بفارغ الصبر؛ حتى يشعر باسترداده أراضيه كاملة، فكانت فرحتنا بعودة سيناء ناقصة، لفقداننا طابا، التي قال عنها الصهاينة إنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي وليست مدينة مصرية، وهو ما دحضته هيئة التحكيم الدولية، حينما قدم لها الجانب المصري كل الوثائق والدلائل التي تؤكد مصريتها.

وأضاف، علي، أن يوم رفع علم مصر على طابا، كان هو اليوم الأبرز بين باقي الأيام منذ حرب أكتوبر حتى هذا اليوم، شعر المصريين حينها بأن كرامتهم ردت وأخذت قنوات التلفاز تبث أغاني وطنية طوال اليوم، وكانت المباركات والتهاني تملأ الأرجاء، الشربات والعصائر التي كانت توزع في الشوارع، إضافة إلى الوجبات والولائم.

التقطت منه وفاء مصطفى، أطراف الحديث، وهمت قائله إنها كانت في عمر الثلاثين في هذا اليوم، أخذت تشاهد الرئيس حسني مبارك وهو يجوب أرض طابا رافعًا رأسه شامخًا، حتى أرسلت أمها لها أن تأتي إليها لتساعدها في تحضير الطعام لأن والدها ذبح 10 عجول هو ورجال الحي، لإطعام كل أهالي الضيعة.

تقول: "توجهت مسرعة، ووجدت في المنزل اليوم أشبه بوقفة عيد الأضحي، تناثرت اللحوم، وكان تحضير الوجبات، وتوصيلها لأهالي المنطقة هو دورها، موضحه أنها شعرت بالوطنية تكاد أن تشق قلبها، وأخذت تزغرد وكانت نساء الشارع يطهين الطعام على نغمات "سيناء رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد".

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

«القاهرة الساحرة» أحدث معارض الفنان جمال مليكة بجاليري الكحيلة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك