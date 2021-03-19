زيادة عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي

ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وزاد صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا، مع استبعاد بنوك القطاع العام خلال فبراير الماضي بمقدار 17.6 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.1 مليار جنيه إسترليني، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الجمعة.ووصل صافي الاقتراض خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1993.