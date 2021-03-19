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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية في سوهاج تحتفل بعيد القديس يوسف

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:30 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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احتفلت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صباح اليوم الجمعة، بالقداس الاحتفالى لعيد القديس يوسف، بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا.

ترأس القداس الإلهي صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، بمشاركة صاحب النيافة الأنبا يوسف ابوالخير المطران الشرفى للإيبارشية، ولفيف من الأباء الكهنة إلى جانب الشعب.

وقام صاحب النيافة الأنبا توما حبيب بتدشين أيقونة للقديس يوسف تم توزيعها على رعايا الإيبارشية.

جدير بالذكر أنه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اعلن أن العام ٢٠٢١، "سنة" خاصة مكرسة للأب الأرضي ليسوع.

وقد كتب البابا فرنسيس في نص رسالته ان هناك وباء فيروس الكورونا الذي جعلنا نفهم أهمية الاشخاص العاديين، الذين، بعيدًا عن الأضواء، يعيشون الصبر يوميًّا ويبعثون الرجاء ويزرعون المسؤولية المشتركة تمامًا على مثال القديس يوسف، الرجل الذي يمر دون أن يلاحظه أحد، رجل الحضور اليومي، الحكيم والخفي، ومع ذلك فهو "شخصية لا مثيل لها في تاريخ الخلاص". في الواقع، عبّر القديس يوسف بشكل ملموس عن أبوته "إذ جعل من حياته تقدمة للذات في المحبة الموضوعة في خدمة المسيح".

وتابع: لهذا السبب كان محبوبًا على الدوام من الشعب المسيحي فيه، رأى يسوع حنان الله الذي يجعلنا نقبل ضعفنا الذي من خلاله تتحقق معظم المخططات الإلهية.

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