وكيل «أوقاف الإسكندرية» يتابع التزام الأئمة ورواد المساجد بإجراءات كورونا

أدى أئمة أوقاف الإسكندرية اليوم، خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "الحق في القرآن الكريم، وتطبيقاته في حياتنا"، تحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، على إلتزام جميع مساجد المحافظة بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدًا بجهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن.كما أثنى« خشبة» على إلتزام رواد المساجد، الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.وكان قد أجرى الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، أمس الخميس جولة مرورية على منطقة ميدان المساجد لتفقد أحوال المساجد به ومتابعة سير العمل بها والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.كما حضر إجتماع عمال إدارة الجمرك لتوجيه النصح والتوجيه والشكر للعمال على ما يقومون به من جهد في خدمة بيوت الله عزوجل والعناية بها.