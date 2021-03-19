محافظ سوهاج: بدء تطوير كورنيش «أخميم» بطول 2.3 كيلو متر

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة أخميم بطول 2 كيلو و300 متر، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أخميم وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه طبيعى ومتنفس لأهالى المحافظة.وأوضح محافظ سوهاج، أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين الأولى منها بدأت بالفعل وتتضمن أعمال التدبيش لجانب نهر النيل بطول الكورنيش بتكلفة 25 مليون جنيه، فيما تشمل المرحلة الثانية التنمية الحضرية للكورنيش بتكلفة 50 مليون جنيه، وتتضمن أعمال إحلال وتجديد ودعم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، والغاز الطبيعي، وأعمال اللاندسكيب، والمقاعد، والمظلات، وأماكن انتظار السيارات، وأماكن ترفيهية، وأعمال الرصف بطول الطريق.