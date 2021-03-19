عضو «الشيوخ» من مصنع «الفينيق لدرفلة الحديد»: الرئيس يدعم المستثمرين

زار عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا "أسامة الهواري" أكبر قلعة صناعية حديثة في صعيد مصر "مصنع طائر الفينيق لصناعة ودرفلة الحديد" بمدينة قفط الصناعية بتكلفة استثمارية تتخطي المليار جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 600 ألف طن سنويا، مؤكدا على دعم وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين وتحطيم وإزالة كافة العوائق التي قد تعوق الاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية.وقال "الهواري " إن إنشاء مثل تلك الصناعات العملاقة كثيفة العمالة يخلق العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وكافة المحافظات مما يدعم جهود الدولة والحكومة في تقليل معدلات البطالة مشددا علي ضرورة أن تكون 90% من فرص العمل بالمصنع لأبناء المحافظة من أبوتشت شمالا وحتى قوص جنوبا والنسبة الباقية للخبرات من خارج المحافظة وتدريب الكوادر البشرية من أبناء قنا لإكسابهم الخبرات والمهارات الخاصة بالعمل.وأكد على دعمه الكامل لمجلس الإدارة العمل علي تذليل أي عقبات قد تعوقهم خلال مرحلة الإنشاء حتي بدء الإنتاج بصفة خاصة ودعم الاستثمار بكل قوة في محافظة قنا ومحافظات الصعيد تماشيا مع رؤية مصر 2030.من جانبه قال رئيس مجلس إدارة " مصنع طائر الفينيق لصناعة ودرفلة الحديد " المهندس "أحمد سمير البري " إن المصنع المقام على مساحة 63 ألف متر مربع بمدينة قفط الصناعية يضم مستثمرين من دول الأردن ولبنان والكويت والسعودية وسوريا بجانب الشركاء المصريين.وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصنع المندس المدثر القاضي أن المصنع يستوعب من 2000 إلي 3500 فرصة عمل مباشرة وسيتم افتتاح خط الإنتاج الأول في 30 يونيو المبلغ بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا مشيرا إلي أن المصنع يعد الأول من نوعه علي مستوي محافظات جنوب الصعيد ويساهم كثيرا في توفير احتياجات السوق المحلي.