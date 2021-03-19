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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ولاد البلد» تجوب القرى والنجوع بقنا

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:24 م
مسرح ولاد البلد
مسرح ولاد البلد
جمال عاشور
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في إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والبيت الفنى للمسرح للوصول للقرى المحرومة ثقافيًا، يواصل فرع ثقافة قنا تقديم العرض المسرحي "ولاد البلد" بمركز الحكيم بالمعنا لذوى الاحتياجات الخاصة تأليف د. مصطفى سليم، وإخراج الفنان محمد الشرقاوى، وبطولة نخبة من الشباب.

ويتناول العرض عده قضايا مختلفة من خلال لوحات فنية تتضمن "تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية الجديد، تهجير الأقباط، الهجرة غير الشرعية، بطولات الجيش المصرى".

عقد قصر ثقافة قوص محاضرة بعنوان "التذوق الأدبى، كيف نقرأ لوحة فنية، وكيف تقرأ نصًا أدبيًا" وتحدث مراد محمد حسن عن التذوق الفنى الذى يعتمد على العقل والوجدان أو بمعنى آخر على المعرفة والثقافة وعلى التفاعل والإنفعال بالجمال الفنى، وكيف نقرأ اللوحة أو بمعنى كيف نفسر عناصر العمل الفني، ودور وتأثير عناصر الفكرة والخط واللون فى إيصال الرؤية والتعبير عن مكنون الفنان، وأن التذوق او الذائقة ملكة بشرية يشترك فيها جميع الناس وهى تختص بالتمييز والاستمتاع بلذة ومذاق كل ما نرى أو نشرب ونأكل ونشم ونحس ونتأمل.

نظم بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "دور المؤسسة الثقافية في نشر الفكر المعتدل" وذكر نجاح إبراهيم، أن الثقافة هي المعارف والفنون ولها دور كبير في نشر الفكر المعتدل والإصلاح بين الناس، وهى التي تقوم السلوك والفكر المعوج، وأن يكون الإنسان متعدلا في حياته وتصرفاته، كما ذكر أن للمؤسسات الثقافية دور في تقويم السلوك الإنساني وأن تدعوا إلى الطريق المستقيم في التعامل مع البشر، كما أعدت مكتبة الأشراف القبيلة للطفل والشباب محاضرة بعنوان "قنا تاريخ من النضال" حيث تحدث أحمد محمد حسن عن قنا وتاريخها في مكافحة كل مستعمر، وعن ٣ مارس وإغراق الحملة الفرنسية في قنا وكثير من المواقع التي لشعب قنا المناضل.

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