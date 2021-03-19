غزل المحلة للموسيقى العربية تبهر جمهور المركز الثقافي بطنطا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من أغاني زمن الطرب الأصيل، وذلك من خلال عرض فني قدمته فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للموسيقى العربية على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، حيث بدأ الحفل مع أغنية العندليب عبد الحليم حافظ "زي الهوا"، تلاه رائعة الفنانة سعاد محمد "وحشتني"، بعدها توالت الأغنيات من "عيون بهيه" للفنان محمد العزبي، "أنا بستاك" للفنانة نجاة الصغيرة، "على بابي واقف قمرين" للفنان اللبناني ملحم بركات، "أهل المحبة" للفنان محمد عبد المطلب، لتختتم الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان المايسترو محمود صفوت حفلتها برائعة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم "ألف ليلة وليلة"، وعبر أهالي المدينة المتواجدون بالحفل، عن سعادتهم البالغة، وامتنانهم الكبير، لقصور الثقافة على هذا التواجد الفني ودورها في رفع الذوق العام.نظم المركز ورشة فنية لتعلم كيفية عمل وحدات الإضاءة من أبسط الخامات الموجودة، تدريب الفنانة غادة فؤاد، فقد قامت بعمل اباجور باستخدام ورق A4، غراء أبيض، دواية بسلك وفيشة كهرباء، شرايط ستان رفيعة لون فاتح، سلك رباط، مسدس شمع، سبراى دهبى.و تستمر احتفالات المركز حتى نهاية مارس الجارى وتتنوع بين عروض استعراضية للأطفال وموسيقى عربية، معرض لفنون النحت والتصوير، وعروض فنية لزمن الفن الجميل، بالاضافة إلى الاستعداد للعروض المسرحية الجديدة لهذا العام.