«التعليم العالي» تُغلق كيانين وهميين بالدقهلية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقي تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (سنتر فيو)، الكائن مقرها في السعيد الشرقاوي متفرع من شارع جيهان، الحى الأول، حي الجامعة، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (معهد 6 أكتوبر)، الكائن مقرها في شارع أحمد ماهر، حي الجامعة، المنصورة، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.كما أصدر الوزير قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما قام بمخاطبة محافظ الدقهلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.ووجه "عبدالغفار" بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.