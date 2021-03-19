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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية ضبط تردد قناة بين سبورت الاخبارية على النايل سات

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من عشاق الساحرة المستديرة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة بين سبورت الاخبارية عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أهم مباريات كرة القدم المحلية والعالمية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بثها عبر الأقمار الصناعية المختلفة وأبرز البرامج الرياضية التي تقدمها عبر شاشتها الفضائية ومعلومات عن نشأتها وتطورها.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية على النايل سات

يمكن للمصريين من عشاق رياضة كرة القدم متابعة المباريات العالمية والمحلية عبر تردد قناة bein sport الإخبارية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 12245 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 4/3 معدل الترميز 27500 فيما يمكن ضبط إشارة بثها أيضا عبر القمر الصناعي سهيل سات على تردد 12245 و استقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500 حيث تعرض مجموعة هائلة من المباريات والبرامج التحليلية والاخبار الرياضية بشكل حصري حيث تعد واحدة من مجموعة قنوات bein sport الرياضية 


معلومات عن قناة bein sport الإخبارية 

تم إنشاء القناة في 1 نوفمبر 2011 لتقديم مجموعة من البرامج الرياضية و التحليلية والنقاشية بالإضافة إلى نشرة رياضية كل ساعة بها أخبار مفصلة عن مستجدات العالم الرياضي تمنح القناة منذ نشأتها فرصة للمشاهدين داخل شمال إفريقيا ومناطق الخليج للاستمتاع ملخصات شاملة للمباريات وتغطيات حية من قلب الحدث الرياضي في كبرى البطولات والدوريات بشكل يجعل المشاهدين في قلب المباريات سواء كانت عالمية أو محلية وتقدم مجموعة من أبرز البرامج الترفيهية خلال السهرات الرياضية.

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تعرف على برامج bein sport الإخبارية

يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت الاخبارية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة أهم المباريات وأبرز البرامج الرياضية أبرزهم البرنامج الأسبوعي عالم كرة السلة الذي تقدمه الإعلامية آسيا عبد الله والذي يتم عرضه يوم الثلاثاء من كل أسبوع وبرنامج عالم السرعة و تقدمه ناتالي آيليا ويبث مساء كل خميس وبرنامج موعد مع الكالتشيو ويعرض كل ما يخص الكرة الإيطالية والبرنامج الأسبوعي من بريطانيا والذي يشمل الدوري الانجليزي و الاسكتلندي.

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