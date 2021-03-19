«الكتائب اللبنانية»: لا حل للأزمات إلا بتشكيل حكومة مستقلة

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، أنه لا حل لأزمات لبنان إلا من خلال تشكيل حكومة مستقلة ومتحررة من المنظومة السياسية الممسكة بالسلطة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتنفيذ الإصلاحات والانفتاح على الغرب في سبيل إنقاذ البلاد.وشن الجميل – في تصريح صحفي له عقب لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي – هجوما عنيفا على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، متهما الحزب بالهيمنة على مقدرات الدولة بواسطة "السلاح غير الشرعي" والعمل على بث الذعر والخوف في أوساط اللبنانيين من الحرب الأهلية.وقال الجميل:"نصر الله ذكر أمس في حديثه المتلفز عبارة الحرب الأهلية 10 مرات.. ما هذا الكلام التخويفي عن حرب أهلية. لا يوجد أي لبناني يريد حربا أهلية إلا أنت وبعض المهووسين بالحرب ولديهم مصلحة فيها، ولكن الشعب اللبناني من شماله إلى جنوبه لا يريد الحرب وإنما السلام، ولا حرب أهلية ستقع في لبنان".وأضاف: "أنت (نصر الله) تسيطر على البلد وهذه المنظومة وتحدد للسياسيين اللبنانيين حدود لعبتهم، وتعتبرون أن ثورة الشعب موجهة ضدكم.. كلا. هذه الثورة تريد بناء الدولة والبلد والمستقبل. ننفهم أن من يسيطر على رهينة لا يريد لها أن تتحرك وتحاول أن تتحرر وإنما ما يهمه أن تبقى صامتة حتى أثناء التعذيب. نحن لن نقبل بهذا الوضع بل سنواجهه، ولا تهددونا بالحرب الأهلية فنحن أشخاص سلميون نرفض منطق الحرب".وأشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية إلى أن الشعب اللبناني يعاني الفقر والعوز، وأن أبناء الطائفة الشيعية والبيئة الحاضنة لحزب الله تعاني بشدة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية والغلاء المتفاقم وتدهور القدرة الشرائية وفقدان الليرة اللبنانية لقيمتها بشكل كامل، شأنها في ذلك شأن جميع أبناء الشعب.ولفت إلى أن القوى السياسية اللبنانية المتصارعة على تشكيل الحكومة، تتشاجر على الحصص الوزارية على الرغم من الانهيار المالي والاقتصادي، معتبرا أن الحل يكمن في رحيل كل المنظومة القائمة، وإجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن حتى يمكن النهوض بالبلاد مجددا، وتشكيل حكومة مستقلة عن القوى السياسية وبمنأى عن الماحصصة، وتنفيذ برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واعتماد حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.