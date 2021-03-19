مصر تحتل المركز الثالث عالميًا فى إنتاج «الزيتون المخلل»

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا فى إنتاج الزيتون المخلل "زيتون المائدة" وبلغ حجم الصادرات منه فى 2020 قيمة 112 مليون دولار.وأوضح التقرير، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا فى البصل المجفف فى عام 2019، ومستمرة حتى الآن لتحقق قيمة صادرات منه فى 2020 بقيمة 41 مليون دولار.