ضبط شخص يروج ملايين الليرات المزورة من العملة السورية الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على شخص يروج الملايين من العملات المزورة معظمها من فئة 5 آلاف الجديدة في حالة هي الثانية خلال الشهر الجاري.وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى معلومات حول وجود مبالغ مالية مزورة داخل منزل في قرية دير شميل، وقال إنه تحرى المنزل وقبض على المتهم بترويج العملة، بعدما عثر على 23 قطعة نقدية مزورة من فئة الدولار الأمريكي.وعثر أيضا على نحو 4 ملايين ليرة (3.985 ملايين) مزورة، جميعها من فئة العملة النقدية الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة.كما عثر على مبلغ 5 ملايين و50 ألف ليرة من فئة الألفي ليرة.