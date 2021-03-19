21 وفاة و1851 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 21 وفاة و1851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1794 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأفادت الكيلة في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية اليوم الجمعة، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.